Карта распространения коронавируса на 30 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 105 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 30 сентября коронавирус подтвердился у 256 жителей Удмуртии. 24 человека скончались, 174 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 25 166 (+105 по отношению к утру 29 сентября)
Воткинск — 2 259 (+27)
Глазов — 2 446 (+25)
Игринский район — 1 290 (+18)
Сарапул — 1 974 (+12)
Увинский район — 1 750(+11)
Камбарский район — 520 (+10)
Ярский район — 367 (+6)
Воткинский район — 629 (+6)
Балезинский район — 955 (+5)
Дебесский район — 373 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 640 (+5)
Глазовский район — 481 (+4)
Сарапульский район — 570 (+4)
Кезский район — 544 (+4)
Малопургинский район — 616 (+3)
Сюмсинский район — 601 (+2)
Завьяловский район — 2 310 (+1)
Киясовский район — 396 (+1)
Красногорский район — 526 (+1)
Юкаменский район — 475 (+1)
Можга — 2 623
Шарканский район — 839
Алнашский район — 782
Можгинский район — 623
Кизнерский район — 512
Вавожский район — 462
Селтинский район — 427
Граховский район — 371
Каракулинский район — 316
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