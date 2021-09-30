Карта распространения коронавируса на 30 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заболели 105 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 30 сентября коронавирус подтвердился у 256 жителей Удмуртии. 24 человека скончались, 174 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 25 166 (+105 по отношению к утру 29 сентября)

Воткинск — 2 259 (+27)

Глазов — 2 446 (+25)

Игринский район — 1 290 (+18)

Сарапул — 1 974 (+12)

Увинский район — 1 750(+11)

Камбарский район — 520 (+10)

Ярский район — 367 (+6)

Воткинский район — 629 (+6)

Балезинский район — 955 (+5)

Дебесский район — 373 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 640 (+5)

Глазовский район — 481 (+4)

Сарапульский район — 570 (+4)

Кезский район — 544 (+4)

Малопургинский район — 616 (+3)

Сюмсинский район — 601 (+2)

Завьяловский район — 2 310 (+1)

Киясовский район — 396 (+1)

Красногорский район — 526 (+1)

Юкаменский район — 475 (+1)

Можга — 2 623

Шарканский район — 839

Алнашский район — 782

Можгинский район — 623

Кизнерский район — 512

Вавожский район — 462

Селтинский район — 427

Граховский район — 371

Каракулинский район — 316

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