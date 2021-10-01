Противоэпидемические меры усилили в общественном транспорте Удмуртии

В регионе продолжается тщательная обработка общественного транспорта Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии пришлось вновь ужесточить меры безопасности, связанные с эпидемической ситуацией в регионе, об этом 30 сентября сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В первую очередь, нововведения касаются масочного режима. Все работники общественного транспорта получили новые инструкции, согласно которым у пассажиров обязательно должны быть маски. Контролировать соблюдение противоэпидемических мер примут участие сотрудники МВД и Роспотребнадзора.

Также усилены меры по дезинфекции транспорта. Проводится регулярная обработка вагонов с применением дезраствора, а раз в сутки пространство дополнительно обрабатывается методом «тумана». Перед выходом на линию кондуктор обязательно протирает поручни, сиденья и окна. Составы для обработки поставляются в соответствии с нормами Роспотребнадзора. Такая обработка проводится более четырех раз в день.

«Работники «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ» всегда выполняли свои обязанности по дезинфекции салонов автобусов, троллейбусов и трамваев. Большая проблема в том, что, к сожалению, не все пассажиры при использовании транспортного средства надевают маски, из-за чего кондукторам приходится объяснять ситуацию и требовать исполнения ограничительных мер. Если в пиковые нагрузки транспорта будет недостаточно, то в обязательном порядке перевозчикам будут даны рекомендации по увеличению количества подвижного состава на линии для сокращения количества людей в салоне», – отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Напомним, с 29 сентября в силу вступили новые ограничения для жителей Удмуртии. В частности, они касаются работы общепита.

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