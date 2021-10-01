Река в Удмуртии могла приобрести неестественный оттенок из-за роста синезеленых водорослей

Из-за деятельности микроорганизмов вода приобрела странный цвет Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

Голубой цвет реке Чегандинка в Каракулинском районе Удмуртии могли придать синезеленые водоросли. О предварительных итогах проверки экологического состояния водоема сообщала пресс-служба Министерства природных ресурсов региона на официальной странице «ВКонтакте».

В воде обнаружили недостаток кислорода Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

Согласно промежуточным результатам лабораторного анализа выявлено несоответствие воды нормам по ряду химических показателей. По мнению экспертов, это и привело к интенсивному росту цианобактерий, которые затем погибли, придав воде неестественный цвет.

Цвет воды, скорее всего, вызван массовым размножением и последующей гибелью цианобактерий Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

Специалисты отобрали пробы в месте загрязнения, а также в контрольном створе ниже по течению реки. В пробах из места загрязнения выявили повышенное содержание фосфат иона, иона аммония и нитрит иона; также было превышено химическое потребление кислорода, а вот количество кислорода растворенного в воде оказалось ниже нормы. При этом ниже по течению подобных нарушений не нашли.

В Удмуртии проводится провека по факту загрязнения реки Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

Первопричина изменения параметров воды пока неизвестна, по данному факту Минприроды Удмуртии возбудило дело об административном правонарушении. В настоящее время проводится административное расследование.

Напомним, первыми тревогу забили жители села Чеганда, которые сообщили о загрязнении речки неизвестной жидкостью, из-за чего вода приобрела странный цвет.

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