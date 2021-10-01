Менее 18% жителей Ижевска соблюдают масочный режим в общественных местах

В последнее время масочный режим в республике соблюдают плохо. Фото: Амир Закиров

По данным «Комсомолки», от 9% до 21% жителей столицы Удмуртии соблюдают масочный режим в общественных местах. 30 сентября и 1 октября наши корреспонденты посчитали количество людей в масках и без масок в супермаркетах и в транспорте.

Всего наши журналисты побывали в 9 точках города, включая трамваи, троллейбусы, автобусы и небольшие магазины самообслуживания в формате «у дома». Выяснилось, что средний «индекс маски» составил менее 18% (то есть, в среднем, только 18 ижевчан из 100 соблюдают масочный режим).

Совсем другие цифры показали опросы в социальных сетях. Скажем, в группе портала IZHLIFE во «ВКонтакте» 66% опрошенных, вакцинированных от коронавируса, сообщили, что соблюдают масочный режим даже после прививки. Остальные честно признались, что не носят маски в общественных местах. Всего в опросе участвовало 282 человека.

Напомним, масочный режим в Удмуртии действует с начала пандемии и официально не отменялся. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 29 сентября в республике начали действовать дополнительные антиковидные меры. Коронавирус продолжает бить антирекорды по заболеваемости и смертности – 1 октября ковид подтвердился у 260 жителей Удмуртии, за сутки скончались 25 человек.

Накануне стало известно об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Особенно это касается общественного транспорта.

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