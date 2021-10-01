Стали известны победители первой региональной бизнес-премии «Твердые знаки – Удмуртия»

Региональная премия сайта «Коммерсантъ-Удмуртия» прошла в республике впервые. Фото: Амир Закиров

В Ижевске подвели итоги бизнес-премии «Твердые знаки – Удмуртия». Региональная премия сайта «Коммерсантъ-Удмуртия» прошла в республике впервые. Было подано 72 заявки, из которых лишь 26 добрались до финала. Экспертный совет и организаторы премии – медиагруппа «Центр» и «Коммерсантъ-Удмуртия» – выбрали 11 лучших проектов местного бизнеса.

Победителями премии «Твердые знаки - Удмуртия» в 2021 году стали:

Номинация «Прорыв года»

- Медицинский инновационный центр

- «Лада Эстет». Проект «Открытие инновационного медицинского центра «Лада Эстет».

Фото: Амир

Номинация «Эффективная цифровизация»

- АО «Ижавиа». Проект «Система цифрового анализа и управления авиапредприятием».

Номинация «Лучший сервис в В2В-секторе»

- Филиал ПАО «Ростелеком» в Удмуртии. Проект «Внедрение облачных технологий в медицинских учреждениях Удмуртии для повышения качества медобслуживания в условиях пандемии».

- «Квиктранс». Проект «Открытие контейнерного терминала на станции Ижевск».

- Номинация «Лучший сервис в В2С-секторе. Малый и средний бизнес»

Этнокомплекс «Бобровая долина». Проект «Строительство финно-угорского квартала в центре Ижевска».

Номинация «Сельский бизнес»

- Частная сыроварня «Симашурские луга». Проект «Открытие собственной сырной лавки с крафтовым сыром «Симашурские луга» в Глазове».

Номинация «Городская среда»

- Специализированный застройщик «Железно-Ижевск». Проект «Жилой комплекс ZNAK Город Будущего».

- Компания КОМОССТРОЙ®. Проект «Умные кварталы А14»

Фото: Амир

Номинация «Социальная ответственность бизнеса»

- Центр ремонта АКПП Top Gear. Благотворительные проекты «Сева» и «Поющая голубка», реализуемые по инициативе компании при поддержке бизнеса, а также адресная помощь социальным учреждениям в Удмуртии.

- «АСПЭК-Домстрой». Добрососедский центр «Дом дружбы соседей».

Номинация «Бизнес в эпоху пандемии»

- Сеть лавок домашней еды «Братья Кононовы». Проект «Развитие нового формата общественного питания – сети лавок домашней еды».

Подробнее о каждом проекте вы можете узнать на официальном сайте премии.

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