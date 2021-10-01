Стали известны победители первой региональной бизнес-премии «Твердые знаки – Удмуртия»

Региональная премия сайта «Коммерсантъ-Удмуртия» прошла в республике впервые. Фото: Амир Закиров
В Ижевске подвели итоги бизнес-премии «Твердые знаки – Удмуртия». Региональная премия сайта «Коммерсантъ-Удмуртия» прошла в республике впервые. Было подано 72 заявки, из которых лишь 26 добрались до финала. Экспертный совет и организаторы премии – медиагруппа «Центр» и «Коммерсантъ-Удмуртия» – выбрали 11 лучших проектов местного бизнеса.
Победителями премии «Твердые знаки - Удмуртия» в 2021 году стали:
Номинация «Прорыв года»
- Медицинский инновационный центр
- «Лада Эстет». Проект «Открытие инновационного медицинского центра «Лада Эстет».
Фото: Амир
Номинация «Эффективная цифровизация»
- АО «Ижавиа». Проект «Система цифрового анализа и управления авиапредприятием».
Номинация «Лучший сервис в В2В-секторе»
- Филиал ПАО «Ростелеком» в Удмуртии. Проект «Внедрение облачных технологий в медицинских учреждениях Удмуртии для повышения качества медобслуживания в условиях пандемии».
- «Квиктранс». Проект «Открытие контейнерного терминала на станции Ижевск».
- Номинация «Лучший сервис в В2С-секторе. Малый и средний бизнес»
Этнокомплекс «Бобровая долина». Проект «Строительство финно-угорского квартала в центре Ижевска».
Номинация «Сельский бизнес»
- Частная сыроварня «Симашурские луга». Проект «Открытие собственной сырной лавки с крафтовым сыром «Симашурские луга» в Глазове».
Номинация «Городская среда»
- Специализированный застройщик «Железно-Ижевск». Проект «Жилой комплекс ZNAK Город Будущего».
- Компания КОМОССТРОЙ®. Проект «Умные кварталы А14»
Фото: Амир
Номинация «Социальная ответственность бизнеса»
- Центр ремонта АКПП Top Gear. Благотворительные проекты «Сева» и «Поющая голубка», реализуемые по инициативе компании при поддержке бизнеса, а также адресная помощь социальным учреждениям в Удмуртии.
- «АСПЭК-Домстрой». Добрососедский центр «Дом дружбы соседей».
Номинация «Бизнес в эпоху пандемии»
- Сеть лавок домашней еды «Братья Кононовы». Проект «Развитие нового формата общественного питания – сети лавок домашней еды».
Подробнее о каждом проекте вы можете узнать на официальном сайте премии.
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