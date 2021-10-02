Погода в Ижевске 2 октября: пасмурно и до +10°C

Утром ожидается небольшой дождь. Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 октября, суббота. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня днем температура воздуха в столице Удмуртии не поднимется выше +10°С. Утром ожидается небольшой дождь, небо будет пасмурным на всем протяжении дня. Ветер днем северо-западный, 2,4 м/с, к вечеру сменится на северный, 1,7 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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