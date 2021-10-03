Погода в Ижевске 3 октября: небольшие дожди и до +10

3 октября в Ижевске пройдут небольшие дожди Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Наступил последний выходной перед очередной рабочей неделей. Судя по прогнозу, этот день идеально подойдет для домашнего отдыха с сериалами и пледом. А подробнее расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +8…+10 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ожидается переменная облачность, ветер северный, 4 — 9 м/с.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в октябре.

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