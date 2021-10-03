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Происшествия3 октября 2021 13:58

Кран перевернулся на трассе в Удмуртии

Пострадавших нет
Авторы (2):
Анастасия Захарова
Екатерина АРДАШЕВА
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Кран перевернулся на дороге Можга - Ижевск. Фото: очевидцы, /vk.com/udmurtiya18rus

Кран перевернулся на дороге Можга - Ижевск. Фото: очевидцы, /vk.com/udmurtiya18rus

В Удмуртии на трассе Можга — Ижевск перевернулся кран. Об этом в группе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гай стоят (ИГГС)» сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в 1-м отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте ДТП регулируют движение.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о самых страшных дорожно-транспортных происшествиях за неделю.

ДТП на трассе Можга - Ижевск
На трассе Можга-Ижевск в Удмуртии перевернулся кран. По информации ГИБДД, пострадавших нет. На месте регулируют дорожное движение

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