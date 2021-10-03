Столкновение с полицейским «УАЗом» и три аварии за пять часов: обзор самых жутких ДТП за неделю

Обзор ДТП в Удмуртии за неделю Фото: Диля Ахмадишина

Традиционно по воскресеньям «Комсомолка» вспоминает о самых жутких происшествиях на дороге за неделю.

Сбитый подросток

12-летний мальчик пер

Подростка сбили на улице Ленина. Фото: Яндекс.карты

ебегал дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил водитель «Лады Калины». Инцидент произошел напротив дома №164 по улице Ленина (подробности).

Травмированные полицейские в УАЗе

Трое полицейских пострадали в ДТП в Сарапуле. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

Пьяный водитель «Опеля» в Сарапуле решил прокатиться и выехал на встречную полосу. В этот момент со включенными маячками по дороге ехал полицейский УАЗ. Заодно мужчина сразу попал, куда надо. Вот только полицейских жаль (подробности).

Три погибших за пять часов

Три пешехода погибли на дорогах Удмуртии за пять часов. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

А эта сводка ДТП могла бы стать темой для расследования экстрасенсов. Ведь за пять часов в Удмуртии произошло пять ДТП с погибшими пешеходами. Многовато для одного дня, вам не кажется? (Подробности).

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