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Происшествия3 октября 2021 13:34

Столкновение с полицейским «УАЗом» и три аварии за пять часов: обзор самых жутких ДТП за неделю

Рассказываем, что произошло на дорогах региона за семь дней
Анастасия Захарова
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Обзор ДТП в Удмуртии за неделю

Обзор ДТП в Удмуртии за неделю

Фото: Диля Ахмадишина

Традиционно по воскресеньям «Комсомолка» вспоминает о самых жутких происшествиях на дороге за неделю.

Сбитый подросток

12-летний мальчик пер

Подростка сбили на улице Ленина. Фото: Яндекс.карты

Подростка сбили на улице Ленина. Фото: Яндекс.карты

ебегал дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил водитель «Лады Калины». Инцидент произошел напротив дома №164 по улице Ленина (подробности).

Травмированные полицейские в УАЗе

Трое полицейских пострадали в ДТП в Сарапуле. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

Трое полицейских пострадали в ДТП в Сарапуле. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

Пьяный водитель «Опеля» в Сарапуле решил прокатиться и выехал на встречную полосу. В этот момент со включенными маячками по дороге ехал полицейский УАЗ. Заодно мужчина сразу попал, куда надо. Вот только полицейских жаль (подробности).

Три погибших за пять часов

Три пешехода погибли на дорогах Удмуртии за пять часов. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

Три пешехода погибли на дорогах Удмуртии за пять часов. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии

А эта сводка ДТП могла бы стать темой для расследования экстрасенсов. Ведь за пять часов в Удмуртии произошло пять ДТП с погибшими пешеходами. Многовато для одного дня, вам не кажется? (Подробности).

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