Погода в Ижевске 4 октября: до +10 и без осадков

4 октября ожидается прохладная погода без осадков Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались и готовы к новой рабочей неделе. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода сегодня.

По данным удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +8…+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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