Погода в Ижевске 4 октября: до +10 и без осадков

4 октября ожидается прохладная погода без осадков
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались и готовы к новой рабочей неделе. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода сегодня.
По данным удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +8…+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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