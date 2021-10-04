16 лжегазовщиков из Удмуртии похитили почти три миллиона рублей у пенсионеров

Полиция окончила расследование уголовного дела лжегазовщиков Фото: Архив КП

Окончено расследование уголовного дела лжегазовщиков из Удмуртии, Кировской области и Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

16 злоумышленников представлялись сотрудниками газообслуживающих и противопожарных организаций. Для убедительности использовали форму, похожую на одежду газовщиков, и поддельные удостоверения. Они осматривали квартиры пожилых граждан и убеждали их в необходимости поставить пожарные извещатели, детекторы дыма и сигнализаторы загазованности. Оборудование продавали по завышенным ценам и грозили пенсионерам штрафами в случае, если они его не установят.

Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике пресекли деятельность лжегазовщиков. Оказалось, что за полтора года злоумышленники обманули 550 пенсионеров на три миллиона рублей. Пострадавшие — жители Удмуртии и Кировской области.

Потерпевшим возместили ущерб в ходе следствия — 862 тысячи рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Кран перевернулся на трассе в Удмуртии

На три года осудили жительницу Удмуртии, истязавшую двоих сыновей

Бесплатные прививки в частных клиниках и выплаты на детей только на карту «Мир»: изменения октября-2021, которые коснутся жителей Ижевска