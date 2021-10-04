Более 140 тыс. жителей Удмуртии получили прививку от гриппа

В республике планируют привить от гриппа более 826 тысяч человек, из которых 243 тысячи – дети. Фото: Диля Ахмадишина

По состоянию на 4 октября, прививку от гриппа поставили 140 196 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, за счет федерального бюджета привито 130 050 детей (50 (53,5% от плана) и 999 беременных женщин (50% от плана). Также привились 9 147 взрослых (их вакцинируют за счет республиканского бюджета).

«В плановом порядке предусмотрена бесплатная вакцинация: детей с 6 месяцев; учащихся 1-11 классов; обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослых, работающих по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременных женщин; взрослых старше 60 лет; лиц, подлежащих призыву на военную службу; лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением», - говорится в сообщении.

Больше всего вакцинированных в Малопургинском (89% от плана), Киясовском (88%), Вавожском, Граховском (по 87%) районах республики. Самые низкие темпы вакцинации зафиксированы в Юкаменском районе и городах Глазове и Воткинске (по 30,5%).

Отмечается, что вакцина, которой прививают жителей Удмуртии, обеспечивает защиту от наиболее актуальных штаммов вируса гриппа.

Напомним, в республике планируют привить от гриппа более 826 тысяч человек, из которых 243 тысячи – дети.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 4-10 октября для ижевчан: перед Водолеями извинится давний должник, а Львам стоит погулять в сосновом лесу

За торговлю личными данными граждан осудят жителя Удмуртии