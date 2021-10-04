Гороскоп на 5 октября для ижевчан: Овнам стоит прислушаться к советам окружающих, а Скорпионы поделятся с миром плохим настроением.

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Прислушайтесь к советам окружающих – некоторые вещи и правда лучше видно со стороны. День пройдет относительно тихо.

ТЕЛЕЦ

Крайне не рекомендуется спорить с начальством. Также желательно не утруждать себя физическими нагрузками.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня будет много общения, и далеко не всегда оно будет приятным. К вечеру вам захочется тишины.

РАК

Идеальный день для экспериментов. Не бойтесь меняться сами и менять окружающее вас пространство.

ЛЕВ

Львы будут гиперактивны и свежи. Хороший день для реализации давних идей и планов.

ДЕВА

Звезды советуют сесть на непродолжительную диету. Если начнете сегодня, то вероятность срыва минимальна.

ВЕСЫ

Если вы ждете мгновенного результата, то очень зря. Сегодня удача улыбнется терпеливым представителям знака.

СКОРПИОН

Скорпионы будут транслировать свое плохое настроение в окружающее пространство и заражать им всех, кто случайно пройдет мимо. Бороться с этим бесполезно.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы предадутся прокрастинации. Успехов это, естественно, не принесет, однако и страшных последствий тоже не ждите. Прокрастинируйте в свое удовольствие.

КОЗЕРОГ

Козероги столкнутся с мощным вмешательством в свою личную жизнь со стороны окружающих. Это можно пресечь на корню, но будет непросто.

ВОДОЛЕЙ

Возникнет непреодолимое желание изменить этот мир к лучшему. Не волнуйтесь, к обеду оно пройдет.

РЫБЫ

Работы будет немало, но вы со всем справитесь. Сегодня важно проявлять решительность и ответственность.

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