«Черного лесоруба» в Удмуртии осудили за дачу взятки сотруднику полиции

Преступление было совершено в августе. Фото: pixabay.com

В Кезском районе Удмуртии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

«Судом установлено, что в августе 2021 года подсудимый, находясь у служебного автомобиля МО МВД России «Кезский», дал взятку сотруднику полиции в виде денежных средств в размере 50000 рублей за не привлечение его к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)», - говорится в сообщении.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также имел положительные характеристики. Учитывая данные смягчающие обстоятельства, суд оштрафовал «черного лесоруба» на 130 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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