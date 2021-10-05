Массовые и концертные мероприятия отменят в Удмуртии с 11 октября

Заболеваемость ковидом в республике продолжает расти. Фото: Амир Закиров

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Удмуртии власти республики вводят еще один пакет ограничительных мер. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, ограничения коснутся массовых и концертных мероприятий.

«С учетом той ситуации, которая складывается в республике, мы сейчас видим необходимость принятия дополнительных ограничительных мер, в первую очередь они должны быть направлены на то, чтобы рост заболеваемости сократился. Поэтому было принято решение с 11 октября все массовые, концертные мероприятия отменить до тех пор, пока мы не увидим снижения заболеваемости. Кроме того, решением оперативного штаба детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах мы также закрываем. Заведения общественного питания не будут работать с 23 часов и до 7 утра», - рассказал на заседании регионального оперштаба 4 октября председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Кроме того, в связи с возросшей нагрузкой на систему здравоохранения региона будут приниматься меры, направленные на увеличение количества вакцинированных от коронавируса. Так, Минздрав республики подготовит для Роспотребнадзора перечень категорий граждан, для которых вакцинация станет обязательной.

«В первую очередь это касается тех, кто активно контактирует с жителями, и не имея прививки, может их заразить. У нас сейчас действует 128 пунктов вакцинации, есть достаточный запас вакцины», - отметил Семенов.

По его словам, с 5 сентября в республике начнутся регулярные рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Нарушителей будут штрафовать.

Напомним, ранее было объявлено о дополнительных антиковидных ограничениях. В частности, с 29 сентября на территории Удмуртии запрещена работа фуд-кортов и введены ограничения по заполняемости предприятий общепита.

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