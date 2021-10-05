Пенсионеры стали чаще болеть коронавирусом в Удмуртии

В республике действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, беременных женщин и граждан с хроническими болезнями. Фото: pexels.com

За последние 2 недели в Удмуртии отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди лиц старше 65 лет, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

«Зарегистрировано 672 случая, что выше по сравнению с первой половиной месяца на 20%, показатель заболеваемости – 284,39 на 100 тысяч населения», - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что в соответствии с внесенными изменениями в распоряжение главы от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» с 17 ноября 2021 года в регионе действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, беременных женщин и граждан с хроническими болезнями. Этим категориям граждан запрещено покидать место жительства, за исключением обращения за медпомощью, следования на работу или домой, похода в ближайший магазин, прогулки или выгула домашнего животного, выноса мусора или занятий физкультурой.

Напоминаем, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Удмуртии отменили массовые и концертные мероприятия.

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