Фотофакт: в больницах Ижевска образовались очереди

Поликлиника №3. Фото: Амир Закиров

Жители Ижевска с сентября жалуются на большие очереди в больницах города. Посты соответствующего содержания регулярно появляются в социальных сетях. Журналисты «Комсомолки» решили увидеть все своими глазами: 5 октября с 10 до 12 часов мы посетили пять больниц столицы Удмуртии, на которые поступает больше всего жалоб.

Первой больницей из списка стала ГКБ №6 (Ленина, 81). В коридоре действительно можно заметить очередь и скопления людей у кабинетов. О соблюдении социальной дистанции вы можете судить по фотографиям.

ГКБ №6. Фото: Амир Закиров

Следующая остановка – Детская поликлиника №8 (40 лет Победы, 70А). Здесь мы также фиксируем очередь.

Детская поликлиника №8. Фото: Амир Закиров

Далее мы отправились в ГКБ №9. Здесь очередей нет. Но, возможно, они скапливаются в другое время (здесь мы были около 10 утра).

ГКБ №9. Фото: Амир Закиров

В Поликлинике №3 (Нагорная, 56) на момент нашего посещения мы заметили очередь в регистратуру, в коридорах также можно заметить немало людей, ожидающих приема.

Поликлиника №3. Фото: Амир Закиров

Поликлиника №3. Фото: Амир Закиров

В ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81) также не обошлось без очередей.

ГКБ №7. Фото: Амир Закиров

ГКБ №7. Фото: Амир Закиров

Итак, из пяти посещенных больниц лишь в одной отсутствуют очереди в выбранное нами время. Стоит отметить, что практически все граждане соблюдают масочный режим. За пределами больниц ситуация, к сожалению, оставляет желать лучшего - напомним, мы посчитали, сколько ижевчан носят маски в разных общественных местах.

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук ранее также прошлась по больницам города и прокомментировала ситуацию в своем Инстаграме.

«Многочасовые очереди в больницах на прием к врачу – это абсолютно нездоровое явление. Особенно очереди, где не разделены потоки пациентов, поскольку больной человек с температурой и кашлем может заразить здорового. К сожалению, почти в каждой поликлинике Ижевска, где мы побывали за последние две недели, прием пациентов организован не безупречно. И как следствие мы продолжаем наблюдать рост случаев респираторных заболеваний в республике»” - отметила она.

Отметим, что БУЗ УР Городская больница № 3 МЗ УР рекомендует следующее время посещения больницы, чтобы уменьшить очереди:

Фото: http://gb3-izh.ru/

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