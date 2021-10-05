«Комьюнити 107.6»: как проходят уроки в школе для осужденных подростков в Ижевске?

Учителя школы УФСИН Наталья Курылева (слева) и Елена Кобелева. Фото: архив КП

Как проходит школьный день у осужденных подростков? Как они готовятся к ЕГЭ и какие у них успехи? Почему детям нравится заниматься творчеством и какой подарок они подготовили своим учителям? А также что такое «попасть в колючку» - и почему никто не хочет туда попасть?

В честь Дня учителя об этом рассказали Наталья Курылева, учитель математики школы УФСИН и Елена Кобелева, учитель русского языка и литературы школы УФСИН в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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