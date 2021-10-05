Гороскоп на 6 октября для ижевчан: Весам придется научиться рисковать, а у Козерогов будет продуктивный день

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня вы скорее везучи, чем успешны, и это может сыграть с вами злую шутку. Стоит быть готовым к моменту, когда удача от вас отвернется.

ТЕЛЕЦ

Внезапно вы окажетесь в одиночестве, хотя люди вокруг никуда не денутся. В один момент вы попросту перестанете понимать других людей, а они перестанут понимать вас. Преодолеть этот барьер будет тяжело.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут долго и упорно грустить. Звезды советуют искать спасение от хандры в тяжелом физическом труде.

РАК

Опасайтесь опрометчивых решений, принятых на эмоциях. Сегодня важно подходить ко всему с холодной головой.

ЛЕВ

Львы проанализируют ошибки последних недель и даже месяцев и станут куда мудрее и сильнее.

ДЕВА

Не отмахивайтесь от своей интуиции. Сегодня она не врет.

ВЕСЫ

Вы совсем разучились рисковать – сегодня судьба предоставит вам возможность научиться снова.

СКОРПИОН

Если не считать небольших финансовых проблем (которых вполне можно избежать, если вы будете чуть внимательнее), то день неплохой. Вечер обещает быть теплым и ламповым.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ждет максимально тихий день. Разве что, в районе обеда возможны небольшие волнения.

КОЗЕРОГ

Очень продуктивный день – вам не будет равных на работе. Возможны небольшие проблемы на личном фронте.

ВОДОЛЕЙ

Вы откроете в себе талант дипломата и будете главным посредником в разрешении всех конфликтов.

РЫБЫ

Прекрасный день для того, чтобы научиться чему-то новому. Опыт, который вы сегодня получите, сложно переоценить.

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