Гороскоп на 6 октября для ижевчан: Весам придется научиться рисковать, а у Козерогов будет продуктивный день

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Сегодня вы скорее везучи, чем успешны, и это может сыграть с вами злую шутку. Стоит быть готовым к моменту, когда удача от вас отвернется.
ТЕЛЕЦ
Внезапно вы окажетесь в одиночестве, хотя люди вокруг никуда не денутся. В один момент вы попросту перестанете понимать других людей, а они перестанут понимать вас. Преодолеть этот барьер будет тяжело.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут долго и упорно грустить. Звезды советуют искать спасение от хандры в тяжелом физическом труде.
РАК
Опасайтесь опрометчивых решений, принятых на эмоциях. Сегодня важно подходить ко всему с холодной головой.
ЛЕВ
Львы проанализируют ошибки последних недель и даже месяцев и станут куда мудрее и сильнее.
ДЕВА
Не отмахивайтесь от своей интуиции. Сегодня она не врет.
ВЕСЫ
Вы совсем разучились рисковать – сегодня судьба предоставит вам возможность научиться снова.
СКОРПИОН
Если не считать небольших финансовых проблем (которых вполне можно избежать, если вы будете чуть внимательнее), то день неплохой. Вечер обещает быть теплым и ламповым.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждет максимально тихий день. Разве что, в районе обеда возможны небольшие волнения.
КОЗЕРОГ
Очень продуктивный день – вам не будет равных на работе. Возможны небольшие проблемы на личном фронте.
ВОДОЛЕЙ
Вы откроете в себе талант дипломата и будете главным посредником в разрешении всех конфликтов.
РЫБЫ
Прекрасный день для того, чтобы научиться чему-то новому. Опыт, который вы сегодня получите, сложно переоценить.
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