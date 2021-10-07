Кинотеатры закроют в Удмуртии с 11 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 7 октября, вступают в силу ограничения работы общепита. Фото: архив КП

В распоряжение «О введении режима повышенной готовности на территории Удмуртии» от 18 марта 2020 года», регулирующее введение и отмену антиковидных мер», внесены изменения. Согласно документу, с 11 октября в республике будет запрещена деятельность целого ряда развлекательных заведений, включая кинотеатры.

«С 11 октября 2021 года до особого распоряжения [запретить] деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских игровых зон и танцевальных площадок в предприятиях общественного питания, торгово-офисных центрах, а также объектов массового отдыха, развлекательных и досуговых заведений, в которых оказываются аналогичные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина», - говорится в тексте документа.

Кроме того, уже сегодня, 7 октября, вступают в силу ограничения работы общепита, ранее анонсированные премьер-министром Удмуртии Ярославом Семеновым. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и прочие заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей в ночное время (с 23:00 до 7:00), за исключением работы на вынос и доставки еды.

Напомним, в конце сентября на фоне роста заболеваемости коронавирусом в регионе были введены дополнительные антиковидные ограничения.

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