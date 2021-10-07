Карта распространения коронавируса на 7 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 144 ижевчан. Фото: Амир Закиров
288 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 7 октября. Скончались 11 человек, выздоровели 224. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 26 166 (+144 по отношению к утру 6 октября)
Воткинск — 2 386 (+35)
Сарапул — 2 079 (+30)
Игринский район — 1 399 (+29)
Глазов — 2 547 (+12)
Увинский район — 1 802 (+7)
Балезинский район — 983(+7)
Кизнерский район — 540 (+5)
Можгинский район — 661 (+3)
Красногорский район — 534 (+3)
Сарапульский район — 589 (+3)
Алнашский район — 791 (+2)
Глазовский район — 489 (+2)
Можга — 2 661 (+2)
Вавожский район — 470 (+1)
Завьяловский район — 2 363 (+1)
Малопургинский район — 631 (+1)
Сюмсинский район — 614 (+1)
Шарканский район — 868
Воткинский район — 658
Якшур-Бодьинский район — 653
Камбарский район — 529
Юкаменский район — 483
Селтинский район — 444
Киясовский район — 399
Дебесский район — 395
Граховский район — 375
Ярский район — 368
Кезский район — 355
Каракулинский район — 321
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