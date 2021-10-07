Карта распространения коронавируса на 7 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 144 ижевчан. Фото: Амир Закиров

288 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 7 октября. Скончались 11 человек, выздоровели 224. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 26 166 (+144 по отношению к утру 6 октября)

Воткинск — 2 386 (+35)

Сарапул — 2 079 (+30)

Игринский район — 1 399 (+29)

Глазов — 2 547 (+12)

Увинский район — 1 802 (+7)

Балезинский район — 983(+7)

Кизнерский район — 540 (+5)

Можгинский район — 661 (+3)

Красногорский район — 534 (+3)

Сарапульский район — 589 (+3)

Алнашский район — 791 (+2)

Глазовский район — 489 (+2)

Можга — 2 661 (+2)

Вавожский район — 470 (+1)

Завьяловский район — 2 363 (+1)

Малопургинский район — 631 (+1)

Сюмсинский район — 614 (+1)

Шарканский район — 868

Воткинский район — 658

Якшур-Бодьинский район — 653

Камбарский район — 529

Юкаменский район — 483

Селтинский район — 444

Киясовский район — 399

Дебесский район — 395

Граховский район — 375

Ярский район — 368

Кезский район — 355

Каракулинский район — 321

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