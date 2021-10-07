Четыре ребенка пошли в первый класс в Ижевске после вмешательства прокуратуры

В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Фото: архив КП

Прокуратура Индустриального района столицы Удмуртии проверила исполнение образовательного законодательства при приеме детей в первый класс в этом учебном году. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки выявлен ряд нарушений.

«Прокурором района в адрес директора образовательной организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — говорится в сообщении.

В первый класс дополнительно приняли четырех детей. Заместителя директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

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