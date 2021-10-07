Гороскоп на 8 октября для ижевчан: Девы встретятся со старыми друзьями, а Весам желательно выспаться

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Лучше всего потратить этот день на решение сложных задач. Откладывать дела на потом крайне не рекомендуется.

ТЕЛЕЦ

Не самый благоприятный день в финансовом отношении. Вероятна потеря солидной суммы денег.

БЛИЗНЕЦЫ

В личной жизни возможны проблемы. Звезды советуют хотя бы попытаться услышать свою вторую половинку.

РАК

Вас ожидает трудное утро, но вы справитесь и весь день будете пожинать плоды своей работы.

ЛЕВ

Львы будут довольно сентиментальны, что им совсем не свойственно. К вечеру это пройдет.

ДЕВА

Девы встретятся со старыми друзьями, которых давно не видели. Сегодня можно довериться своей интуиции.

ВЕСЫ

Сегодня будет много неожиданных поворотов. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье – вы явно недосыпаете.

СКОРПИОН

Важно поменьше думать и побольше делать. Действовать придется быстро, будьте к этому готовы.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы будете особенно легкомысленны. Особенно плохо это отразится на личном фронте.

КОЗЕРОГ

В первой половине дня появится много интересных идей. Некоторые из них можно начать реализовывать уже сегодня.

ВОДОЛЕЙ

Вас ожидает волнительная первая половина дня и довольно спокойная вторая. Звезды рекомендуют поменьше спорить.

РЫБЫ

Вероятны неожиданные знакомства, которые могут в корне перевернуть вашу жизнь. Звезды советуют не принимать поспешных решений.

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