Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева посетила школу избитой в автобусе девочки

Инцидент проверяют правоохранительные органы. Фото: pixabay.com

Сегодня, 8 октября, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева посетила Малопургинский район, где встретилась с администрацией школы, ученицу которой избили в школьном автобусе. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте». На встрече также присутствовали родители и представители районной администрации.

«В ходе общения выявлены проблемы в организации работы образовательного учреждения: организация подвоза детей, организация дополнительного образования, организация воспитательного процесса в школе. Мы, к сожалению, не первый раз сталкиваемся с буллингом в школах.», — пишет Авдеева.

Она отметила, что для профилактики школьной травли в Удмуртии созданы службы школьной медиации, организована работа антибуллинговых групп и разработаны новые методические документы. Детский омбудсмен порекомендовала школе «перестраиваться и «внедрять новые практики, активнее перенимать опыт коллег».

«С родителями договорились оставаться «на связи». Дело остается на моем контроле» — пишет она.

Напомним, проверкой инцидента занимаются правоохранители.

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