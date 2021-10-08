Карта распространения коронавируса на 8 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 144 ижевчан. Фото: pixabay.com
301 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 8 октября. Скончался 21 человек, выздоровели 135. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 26 310 (+144 по отношению к утру 7 октября)
Игринский район — 1 422 (+23)
Воткинск — 2 404 (+18)
Увинский район — 1 816 (+14)
Сарапул — 2 093 (+14)
Глазов — 2 560 (+13)
Сюмсинский район — 624 (+10)
Балезинский район — 992 (+9)
Селтинский район — 451 (+7)
Можга — 2 667 (+6)
Дебесский район — 401 (+6)
Можгинский район — 665 (+4)
Воткинский район — 662 (+4)
Красногорский район — 538 (+4)
Якшур-Бодьинский район — 657 (+4)
Вавожский район — 474 (+4)
Завьяловский район — 2 366 (+3)
Кизнерский район — 543 (+3)
Кезский район — 358 (+3)
Алнашский район — 793 (+2)
Ярский район — 370 (+2)
Граховский район — 377 (+2)
Малопургинский район — 632 (+1)
Шарканский район — 869 (+1)
Сарапульский район — 589
Камбарский район — 529
Глазовский район — 489
Юкаменский район — 483
Киясовский район — 399
Каракулинский район — 321
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