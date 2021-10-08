Карта распространения коронавируса на 8 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус подтвердился у 144 ижевчан. Фото: pixabay.com

301 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 8 октября. Скончался 21 человек, выздоровели 135. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 26 310 (+144 по отношению к утру 7 октября)

Игринский район — 1 422 (+23)

Воткинск — 2 404 (+18)

Увинский район — 1 816 (+14)

Сарапул — 2 093 (+14)

Глазов — 2 560 (+13)

Сюмсинский район — 624 (+10)

Балезинский район — 992 (+9)

Селтинский район — 451 (+7)

Можга — 2 667 (+6)

Дебесский район — 401 (+6)

Можгинский район — 665 (+4)

Воткинский район — 662 (+4)

Красногорский район — 538 (+4)

Якшур-Бодьинский район — 657 (+4)

Вавожский район — 474 (+4)

Завьяловский район — 2 366 (+3)

Кизнерский район — 543 (+3)

Кезский район — 358 (+3)

Алнашский район — 793 (+2)

Ярский район — 370 (+2)

Граховский район — 377 (+2)

Малопургинский район — 632 (+1)

Шарканский район — 869 (+1)

Сарапульский район — 589

Камбарский район — 529

Глазовский район — 489

Юкаменский район — 483

Киясовский район — 399

Каракулинский район — 321

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