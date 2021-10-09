Погода в Ижевске 9 октября: пасмурно и до +8°С

Рассказываем о погоде на день Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 октября, суббота. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня с самого утра и до ночи будет облачная погода, но без осадков. Утром температура воздуха в Ижевске составит 0...+6°С. Днем воздух прогреется до +8°С. Ветер западный, 2,3 м/с.

О погоде на октябрь мы рассказали здесь.

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