Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева победила на международном турнире по фигурному катанию

Наща землячка одержала победу Фото: www.fsrussia.ru

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла первое место в соревнованиях по короткой программе на международном турнире по фигурному катанию «Финляндия Трофи». Соревнования состоялись 9 октября в Эспоо.

Пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила, что Елизавета Туктамышева открыла программу 3-м акселем, исполнила каскад 3-й лутц + 3-й тулуп и сольный 3-й флип. Фигуристка набрала 81,53 балла и обновила свой предыдущий рекорд почти на балл.

Второе место заняла российская спортсменка Алена Косторная, набравшая 78,61 балл. На третьем месте оказалась Камила Валиева с показателем в 74,93 баллов.

Напомним, ранее уроженка Удмуртии Еслизавета Туктамышева вместе с другими фигуристами Анной Щербаковой и Александрой Трусовой завоевали первый полный пьедестал почета на первенствах мира в Стокгольме.

В октябре в Глазове на стене ЦТП между гимназией №6 и филиалом ИжГТУ появилось граффити с изображением девушки, очень похожей на фигуристку.

В сентябре стало известно, что Елизавета Туктамышева попала в рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны» от журнала MAXIM (18+).

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