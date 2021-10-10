Наезд на восьмилетнего мальчика и столкновение с фурой: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Обзор ДТП в Удмуртии за неделю Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно по воскресеньям «Комсомолка» вспоминает о самых жутких происшествиях на дороге за неделю.

Кран перевернулся на трассе в Ижевске

В Удмуртии на трассе Можга — Ижевск перевернулся кран. Обошлось без пострадавших. (подробности).

23-летний пассажир «Приоры» скончался после опрокидывания на трассе в Удмуртии

20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате полученных травм 23-летний скончался в медицинском учреждении. Водитель получил травмы и еще два пассажира – молодые люди 21 года и 22-лет были госпитализированы (подробности).

Три человека пострадали после столкновения «легковушки» с фурой в Ижевске

21-летний водитель «ВАЗ-21140» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «Скания» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажиры: 23-летний молодой человек и 21-летняя девушка были госпитализированы (подробности).

Два человека получили травмы в результате ДТП на переулке Прасовском в Ижевске

45-летний водитель автомобиля Great Wall начал поворот, не убедившись в его безопасности, и въехал в автомобиль «ВАЗ-2114» с 34-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и его 28-летний пассажир получили травмы (подробности).

Восьмилетнего мальчика сбили в Удмуртии при движении задним ходом

33-летний водитель «Тойоты» при движении задним ходом сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение (подробности).