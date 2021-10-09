Итоги недели в Ижевске: обязательная вакцинация и интересные объекты, которые остались нереализованными

Чем запомнилась ижевчанам эта неделя?

Традиционно в выходные «Комсомолка» подводит итоги недели, рассказывая о громких и запоминающихся событиях в Ижевске и Удмуртии. Итак, коротко о главном:

- Министерство образования и науки Удмуртии проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе.

- Экскурсовод из Ижевска снялся в клипе шведской рок-группы.

- Стали известны категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса в Удмуртии.

- Врачи государственных поликлиник в Удмуртии могут начать выходить на работу по воскресеньям.

- Есть вопрос: кто построил тротуар вникуда на улице Лихвинцева в Ижевске?

- Фотофакт: граффити с Елизаветой Туктамышевой появилось на стене ЦТП в Удмуртии.

- Кинотеатры закроют в Удмуртии с 11 октября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Экс-кавээнщик из Ижевска стал сценаристом комедии на ТНТ «#Яжотец».

Перейдем к подробным новостям:

ЧТО ДАРИЛИ ИЖЕВСКИМ ПЕДАГОГАМ НА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Лупа стала главным помощником учительницы во время проверки тетрадей Анастасии Фото: pexels.com

Букеты цветов, конфеты, сервизы – неотъемлемая часть праздника, однако не все ученики идут проторенной дорогой. Некоторые из них преподносят своим педагогам довольно неожиданные презенты.

ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ В УДМУРТИИ ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

Динамика пока остается неутешительной Фото: Архив «КП» в Ижевске

С конца июня 2021 года в Удмуртии начался стремительный рост суточного числа заболевших коронавирусом. Он продолжается до сих пор, и многие жители республики задаются вопросом: если вакцинацию называют основным средством борьбы с пандемией, то почему увеличение числа вакцинированных не приводит к желаемому результату?

ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ ТАК И НЕ ПОСТРОИЛИ В ИЖЕВСКЕ

План развязки. Фото: Дмитрий Максимов, Александр Суслопаров

Человек предполагает, а экономика располагает. Именно финансы, вернее их отсутствие, чаще всего является причиной нереализованных проектов. А в некоторых случаях в дело вмешались горожане.

КОГО НАНИМАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ И МОЖНО ЛИ УСТРОИТЬСЯ БЕЗ ОПЫТА

Фото: Pixabay

Какие профессии требуются сейчас предприятиям Удмуртии, как получить профильное образование и какие гарантии предоставляют ижевские предприниматели своим работникам, мы поговорили с представителями бизнеса и сервисов по поиску работы.

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