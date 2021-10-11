Пострадавшего в авиакатастрофе под Мензелинском жителя Удмуртии прооперировали

11 октября в Татарстане объявили днем траура. Фото: МЧС России

Получивший тяжелые травмы в результате падения легкомоторного самолета под Мензелинском спортсмен-парашютист из Удмуртии перенес операцию и находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на Минздрав Республики Татарстан.

«Пациент находится в Республиканской клинической больнице Минздрава Татарстана, пациенту была проведена сложная операция. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате авиакатастрофы, случившейся 10 октября, погибли 16 человек из 22 находившихся на борту, 6 человек попали в больницы. В самолете находились трое жителей Удмуртии, двое из них скончались.

11 октября в Татарстане объявили днем траура.

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