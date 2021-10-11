Обвиняемого в подпольных банковских операциях бывшего сотрудника полиции в Удмуртии арестовали на два месяца

В списке обвиняемых фигурируют двое сотрудников полиции – бывший и действующий. Фото: Сергей Грачев

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меры пресечения десяти обвиняемым в незаконной банковской деятельности. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, одного из них - бывшего сотрудника подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по республике – заключили под стражу на два месяца.

«Четырем обвиняемым, в том числе оперуполномоченному по особо важным делам отделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Удмуртской Республике избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным обвиняемым – запрет определенных действий», – сообщают в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно о задержании десяти обвиняемых в незаконной банковской деятельности (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). В списке обвиняемых фигурируют двое сотрудников полиции – бывший и действующий.

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