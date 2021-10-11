Карта распространения коронавируса на 11 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 139 ижевчан. Фото: pixabay.com

315 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 11 октября. Скончались 30 человек, выздоровели 135. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 26 775 (+139 по отношению к утру 10 октября)

Воткинск — 2 475 (+40)

Можга — 2 743 (+31)

Глазов — 2 599 (+21)

Сарапул — 2 136 (+20)

Увинский район — 1 850 (+11)

Балезинский район — 1 008 (+11)

Можгинский район — 685 (+7)

Юкаменский район — 493 (+5)

Каракулинский район — 326 (+5)

Малопургинский район — 641 (+5)

Ярский район — 377 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 666 (+3)

Граховский район — 386 (+3)

Алнашский район — 801 (+2)

Завьяловский район — 2 379 (+2)

Сарапульский район — 597 (+2)

Селтинский район — 461 (+2)

Глазовский район — 498 (+1)

Игринский район — 1 439

Шарканский район — 872

Воткинский район — 673

Сюмсинский район — 627

Кизнерский район — 545

Красногорский район — 542

Камбарский район — 539

Вавожский район — 475

Дебесский район — 420

Киясовский район — 399

Кезский район — 365

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