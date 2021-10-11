Карта распространения коронавируса на 11 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 139 ижевчан. Фото: pixabay.com
315 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 11 октября. Скончались 30 человек, выздоровели 135. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 26 775 (+139 по отношению к утру 10 октября)
Воткинск — 2 475 (+40)
Можга — 2 743 (+31)
Глазов — 2 599 (+21)
Сарапул — 2 136 (+20)
Увинский район — 1 850 (+11)
Балезинский район — 1 008 (+11)
Можгинский район — 685 (+7)
Юкаменский район — 493 (+5)
Каракулинский район — 326 (+5)
Малопургинский район — 641 (+5)
Ярский район — 377 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 666 (+3)
Граховский район — 386 (+3)
Алнашский район — 801 (+2)
Завьяловский район — 2 379 (+2)
Сарапульский район — 597 (+2)
Селтинский район — 461 (+2)
Глазовский район — 498 (+1)
Игринский район — 1 439
Шарканский район — 872
Воткинский район — 673
Сюмсинский район — 627
Кизнерский район — 545
Красногорский район — 542
Камбарский район — 539
Вавожский район — 475
Дебесский район — 420
Киясовский район — 399
Кезский район — 365
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