Гороскоп на 12 октября для ижевчан: Близнецы будут излишне любопытны, а Скорпионов ждет умопомрачительный вечер

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pexels.com

ОВЕН

Перед вами откроется множество перспектив – однако вторник легко может стать днем упущенных возможностей. Не проспите свое счастье.

ТЕЛЕЦ

Все ваше внимание будет сконцентрировано на финансовой сфере. Звезды намекают, что очень зря – больших успехов вы здесь не добьетесь, а вот другие сферы будут незаслуженно обделены вашим вниманием.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы излишне любопытны, а это сегодня чревато не самыми приятными последствиями. Постарайтесь поменьше совать нос в чужие дела.

РАК

Ваша наивность может привести к тотальному разочарованию в окружающем мире. Снизьте ожидания, и жить станет куда проще.

ЛЕВ

Львы будут вдумчивы и даже слегка медлительны. Это позволит им устоять на ногах, когда окружающих сметет ветром перемен.

ДЕВА

Важно слушать свою интуицию и полностью ей доверять. Звезды советуют не расстраиваться из-за мелочей.

ВЕСЫ

Весам звезды советуют держать свои переживания при себе. Никакой поддержки от окружающих ждать не стоит, а вот недоброжелатели смогут использовать это информацию вам во вред.

СКОРПИОН

Вас ожидает умопомрачительный вечер, чего не скажешь о дне в целом – он будет тягучим, долгим и противным.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит спешить в принятии решений – от судьбоносных до самых незначительных. В целом день обещает быть приятным.

КОЗЕРОГ

Козероги будут весьма успешны на работе, коллеги и начальство будут просто в восторге от вас. В личной жизни звезды обещают затишье.

ВОДОЛЕЙ

Используйте внезапно свалившуюся на вас коммуникабельность на решение деловых или личных вопросов. Сегодня вы сможете выстроить диалог с любым человеком.

РЫБЫ

Утро обещает быть довольно-таки беспокойным, но к обеду это пройдет, а уж вечер-то будет и вовсе прекрасным.

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