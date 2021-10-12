Жители Удмуртии могут обратиться в Следственный комитет через информационный центр

Задать свой вопрос можно через информационный центр СК России
У жителей Удмуртии набирает популярность Информационный центр, через который можно обратиться в СК России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
Подразделение было создано председателем ведомства Александром Бастрыкиным для оперативной связи с гражданами. Получить ответ на свой вопрос можно несколькими способами:
— В Instagram;
— «ВКонтакте» через сам информационный центр и приемную Александра Бастрыкина;
— В Facebook;
— В соцсети «Одноклассники»;
— По телефону 8-800-100-12-60;
Информационный центр работает круглосуточно. Операторы линий отвечают на вопросы по темам «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».
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