Новый детский сад на 116 мест открылся в Ижевске

О завершении строительства детского сада на Сельхозвыставке стало известно в середине декабря прошлого года. Фото: Александр Бречалов

В районе Сельхозвыставка столицы Удмуртии открылся новый детский сад на 116 мест. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

Фото: Александр Бречалов

«На этой неделе своих первых воспитанников принял новый корпус детского сада №12 в Ижевске. Сюда будут ходить 116 ребят из удаленных от центра города районов Сельхозвыставка и Пазелы», - написал Бречалов.

Фото: Александр Бречалов

По его словам, в новом здании предусмотрены многофункциональный зал, соляная комната, лаборатории анимации, робототехники и лего-конструирования. Глава региона напомнил, что в 2021 году в Удмуртии строятся 14 детских садов.

Напомним, о завершении строительства детского сада на Сельхозвыставке стало известно в середине декабря прошлого года.

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