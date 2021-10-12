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Общество12 октября 2021 15:55

Новый детский сад на 116 мест открылся в Ижевске

О завершении его строительства стало известно еще в декабре прошлого года
Дмитрий Коренев
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О завершении строительства детского сада на Сельхозвыставке стало известно в середине декабря прошлого года. Фото: Александр Бречалов

О завершении строительства детского сада на Сельхозвыставке стало известно в середине декабря прошлого года. Фото: Александр Бречалов

В районе Сельхозвыставка столицы Удмуртии открылся новый детский сад на 116 мест. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

«На этой неделе своих первых воспитанников принял новый корпус детского сада №12 в Ижевске. Сюда будут ходить 116 ребят из удаленных от центра города районов Сельхозвыставка и Пазелы», - написал Бречалов.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

По его словам, в новом здании предусмотрены многофункциональный зал, соляная комната, лаборатории анимации, робототехники и лего-конструирования. Глава региона напомнил, что в 2021 году в Удмуртии строятся 14 детских садов.

Напомним, о завершении строительства детского сада на Сельхозвыставке стало известно в середине декабря прошлого года.

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