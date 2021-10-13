Есть вопрос: что могут построить на пустыре около Долгого моста в Ижевске, где снесли автостоянку?

Ранее здесь находилась автостоянка, но ее недавно снесли. Фото: Яндекс.Карты, 2018 год

Читатели «Комсомолки» заметили, что на перекрестке ул. Горького и ул. К. Либкнехта снесли автостоянку. Теперь на территории – пустырь.

«Что построят на участке?» – интересуется Любовь.

Как сообщили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, место предусмотрено под многофункциональную общественно-деловую застройку. Это значит, что здесь могут появиться объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, образовательные учреждения, коммерческие предприятия. Однако что конкретно появится в будущем на земле – пока неизвестно.

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