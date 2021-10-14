Новый приговор осужденному в Удмуртии «вору в законе» Омару Уфимскому вступил в силу

Омар Уфимский отбывает наказание в одной из колоний Удмуртии. Фото: primecrime.ru

Сегодня, 14 октября, вступил в силу приговор Верховного суда Удмуртии в отношении 63-летнего «вора в законе» Омара Бекаева, который отбывает наказание на территории республики. Еще в августе осужденный, известный в преступном мире как Омар Уфимский, был признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и дезорганизации деятельности исправительного учреждения (статья 210.1 и часть 2 статьи 321 УК РФ) . Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что в период до 1999 года обвиняемый занял высшее положение в преступной иерархии, получив статус «вора в законе». После введения с 12 апреля 2019 года уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ обвиняемый сохранил указанный статус, находясь в местах лишения свободы, в том числе на территории Удмуртской Республики, продолжил осуществлять соответствующие своему положению функции», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году Бекаева приговорили к двум годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и отправили отбывать наказание в одну из колоний Удмуртии. В самом начале срока он по малозначительному поводу оскорбил сотрудника исправительного учреждения и применил в его отношении не угрожающее жизни и здоровью насилие, пригрозив повторить это и в дальнейшем.

В полном объеме он вину не признал, однако суд счел представленные доказательства вины Бекаева достаточными для вынесения приговора. Его приговорили еще к 11 годам и двум дням лишения свободы и штрафу в размере полумиллиона рублей.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Комсомолке» пояснили что, уголовное дело по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии») было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками МРО по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска регионального МВД и Управления ФСБ по УР.

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