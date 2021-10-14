Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 177 ижевчан. Фото: pixabay.com
342 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 14 октября. Скончались 14 человек, выздоровели 286. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 27 274 (+177 по отношению к утру 13 октября)
Глазов — 2 657 (+40)
Можга — 2 804 (+27)
Игринский район — 1 498 (+14)
Сарапул — 2 181 (+14)
Увинский район — 1 890 (+13)
Балезинский район — 1 032 (+13)
Можгинский район — 721 (+9)
Сюмсинский район — 641 (+8)
Вавожский район — 485 (+7)
Дебесский район — 429 (+6)
Селтинский район — 477 (+5)
Завьяловский район — 2 394 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 671 (+2)
Камбарский район — 544 (+1)
Малопургинский район — 642 (+1)
Воткинск — 2 475
Шарканский район — 872
Алнашский район — 801
Воткинский район — 699
Сарапульский район — 630
Красногорский район — 549
Кизнерский район — 545
Глазовский район — 501
Юкаменский район — 493
Киясовский район — 404
Граховский район — 392
Ярский район — 377
Кезский район — 366
Каракулинский район — 341
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