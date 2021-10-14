Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 177 ижевчан. Фото: pixabay.com

342 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 14 октября. Скончались 14 человек, выздоровели 286. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 27 274 (+177 по отношению к утру 13 октября)

Глазов — 2 657 (+40)

Можга — 2 804 (+27)

Игринский район — 1 498 (+14)

Сарапул — 2 181 (+14)

Увинский район — 1 890 (+13)

Балезинский район — 1 032 (+13)

Можгинский район — 721 (+9)

Сюмсинский район — 641 (+8)

Вавожский район — 485 (+7)

Дебесский район — 429 (+6)

Селтинский район — 477 (+5)

Завьяловский район — 2 394 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 671 (+2)

Камбарский район — 544 (+1)

Малопургинский район — 642 (+1)

Воткинск — 2 475

Шарканский район — 872

Алнашский район — 801

Воткинский район — 699

Сарапульский район — 630

Красногорский район — 549

Кизнерский район — 545

Глазовский район — 501

Юкаменский район — 493

Киясовский район — 404

Граховский район — 392

Ярский район — 377

Кезский район — 366

Каракулинский район — 341

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