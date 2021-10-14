Очереди в поликлиниках Ижевска и эффективность вакцинации: главное о коронавирусе в Удмуртии

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко. Фото: архив КП
Как решают проблему с очередями в поликлиниках Ижевска, сколько коек выделено для ковид-пациентов, как люди переносят вакцину, какую эффективность она показывает и выдают ли бесплатные лекарства для положительных ковид-жителей Удмуртии?
Отвечает заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск»
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