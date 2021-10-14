Очереди в поликлиниках Ижевска и эффективность вакцинации: главное о коронавирусе в Удмуртии

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко. Фото: архив КП

Как решают проблему с очередями в поликлиниках Ижевска, сколько коек выделено для ковид-пациентов, как люди переносят вакцину, какую эффективность она показывает и выдают ли бесплатные лекарства для положительных ковид-жителей Удмуртии?

Отвечает заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск»

Прослушать и скачать запись эфира можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Троих браконьеров из Татарстана задержали в Удмуртии во время разделывания туши лося

Постковидный синдром и влияние осени: почему жители Удмуртии чувствуют тревожность