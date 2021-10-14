Подростка 2006 года рождения почти неделю ищут в Ижевске

Он вышел из дома в неизвестном направлении. Фото: vk.com/psoregion18

В столице Удмуртии шестой день ищут подростка 2006 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», 9 октября Даниил Уманец вышел из дома на улице 40 лет Победы в неизвестном направлении.

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое. Был одет в черную куртку с двумя синими полосами спереди, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить на «горячую линию» ПСО «Регион 18»: +7 (951) 195-29-71 или в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Главу администрации Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина обвиняют в хищении чужого имущества

Очереди в поликлиниках Ижевска и эффективность вакцинации: главное о коронавирусе в Удмуртии