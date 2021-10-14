Главу администрации Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина обвиняют в хищении чужого имущества

Главу Октябрьского района задержали сегодня, 14 октября. Фото: архив КП

Главу администрации Октябрьского района Ижевска Алексею Девяткина обвиняют в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

«Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, суд постановил избрать в отношении Девяткина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца – до 12 декабря 2021 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд установил в его отношении ряд ограничений.

Напомним, Алексея Девяткина задержали сегодня, 14 октября. Он возглавил Октябрьский район в июне 2020 года, до этого он занимал должность замглавы района по благоустройству и ЖКХ.

В сентябре 2021 года за низкую исполнительскую дисциплину был уволен глава Устиновского района Владимир Петухов.

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