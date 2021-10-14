Для проведения капитального ремонта Генеральского дома создан «Фонд развития города Ижевска»

Открытие отремонтированного музея ожидается лишь к 2025 году. Фото: Амир Закиров

Одной из главных тем прошедшего заседания Общественной палаты Ижевска стала тема сохранения и ремонта здания Генеральского дома и размещенного в нем Музея Ижевска. Как напомнила Председатель Палаты Анастасия Власова, ранее было запланировано подготовить проект и направить документы для привлечения федерального финансирования не позднее января 2022 года.

По словам главы города Олега Бекмеметьева, предварительно к ноябрю 2022 года будет готова проектно-сметная документация, а к марту 2023 года планируется отправить заявку для участия в федеральной программе «Реновация региональных и муниципальных учреждений культуры». Фактическое открытие отремонтированного музея ожидается лишь к 2025 году.

Градоначальник отметил, что на данный момент средства на капремонт аккумулируются в созданной специально для этих целей НКО «Фонд развития города Ижевска». Через этот фонд меценаты и просто неравнодушные к судьбе здания ижевчане имеют возможность финансово помочь проекту. На собранные деньги, в частности, планируется выполнить проектные работы.

«Общественная палата достаточно глубоко погружена в этот вопрос. Новый Фонд возглавил Александр Бадица (председатель комиссии по экономическому развитию ОП), в попечительском совете – представители бизнес-сообщества, «Деловой России», «Деловой Удмуртии». Я вхожу в Совет Фонда вместе с директором Музея Ижевска Мариной Рупасовой. Поэтому можно сказать, что все под контролем, и мы единой командой достаточно много сделали в этом году и действительно сдвинули с мертвой точки этот вопрос», - заявила по итогам заседания председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Напомним, в начале текущего года появилась информация о том, что инвестор готов реконструировать здание с целью построить здесь ресторан и гостиницу – о Музее Ижевска речи не шло. Ситуация вызвала возмещение жителей города, поэтому Общественная палата Ижевска инициировала создание рабочей группы для рассмотрения вариантов решения данного непростого вопроса. Было заявлено о создании целевого фонда и привлечении поддержки ижевского бизнес-сообщества.

Подробнее о Генеральском доме и его исторической роли.

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