Карта распространения коронавируса на 15 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 163 жителей Ижевска. Фото: pexels.com
355 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 15 октября. Скончались 36 человек, выздоровели 259. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 27 437 (+163 по отношению к утру 14 октября)
Воткинск — 2 512 (+37)
Можга — 2 827 (+23)
Глазов — 2 675 (+18)
Сарапул — 2 198 (+17)
Игринский район — 1 514 (+16)
Селтинский район — 491 (+14)
Шарканский район — 885 (+13)
Можгинский район — 730 (+9)
Ярский район — 385 (+8)
Увинский район — 1 896 (+6)
Камбарский район — 549 (+5)
Вавожский район — 489 (+4)
Сарапульский район — 634 (+4)
Сюмсинский район — 645 (+4)
Воткинский район — 702 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 674 (+3)
Юкаменский район — 495 (+2)
Завьяловский район — 2 396 (+2)
Каракулинский район — 342 (+1)
Дебесский район — 430 (+1)
Кизнерский район — 546 (+1)
Красногорский район — 550 (+1)
Балезинский район — 1 032
Алнашский район — 801
Малопургинский район — 642
Глазовский район — 501
Киясовский район — 404
Граховский район — 392
Кезский район — 366
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ижевчанка стала участницей спецпроекта модного журнала Elle вместе со Светланой Ходченковой
Пенсионер в Удмуртии вырастил более 3,5 килограммов конопли «для личного пользования»