Карта распространения коронавируса на 15 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 163 жителей Ижевска. Фото: pexels.com

355 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 15 октября. Скончались 36 человек, выздоровели 259. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 27 437 (+163 по отношению к утру 14 октября)

Воткинск — 2 512 (+37)

Можга — 2 827 (+23)

Глазов — 2 675 (+18)

Сарапул — 2 198 (+17)

Игринский район — 1 514 (+16)

Селтинский район — 491 (+14)

Шарканский район — 885 (+13)

Можгинский район — 730 (+9)

Ярский район — 385 (+8)

Увинский район — 1 896 (+6)

Камбарский район — 549 (+5)

Вавожский район — 489 (+4)

Сарапульский район — 634 (+4)

Сюмсинский район — 645 (+4)

Воткинский район — 702 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 674 (+3)

Юкаменский район — 495 (+2)

Завьяловский район — 2 396 (+2)

Каракулинский район — 342 (+1)

Дебесский район — 430 (+1)

Кизнерский район — 546 (+1)

Красногорский район — 550 (+1)

Балезинский район — 1 032

Алнашский район — 801

Малопургинский район — 642

Глазовский район — 501

Киясовский район — 404

Граховский район — 392

Кезский район — 366

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