7 пролетных строений заменят на мосту через реку Юнда в Удмуртии

Ремонт дорог в Удмуртии

В Балезинском районе Удмуртии начались ремонтные работы на мосту через реку Юнда на автодороге Игра – Глазов. Как сообщает председатель правительства республики Ярослав Семенов на своей странице «ВКонтакте», на объекте длиной 142 метра до 2022 года полностью заменят семь пролетных строений.

Ремонтные работы у реки Юнда. Фото: https://vk.com/semenov_yaroslav78

Еще до конца года будет сдан путепровод через железнодорожные пути на автодороге Каменное – река Иж.

Напомним, что на ремонт мостов в Удмуртии выделяли 200 млн рублей из федерального бюджета.

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