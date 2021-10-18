Более тысячи жителей Удмуртии заболели коронавирусом повторно

22 человека из числа повторно заразившихся скончались - они отказались от прохождения вакцинации Фото: Амир Закиров

За все время пандемии через 90 и более дней после первого эпизода заболевания повторно коронавирус «подцепил» 1 041 житель Удмуртии. Об этом сообщает Минздрав региона со ссылкой на данные Федерального регистра переболевших COVID-19.

«Из них более 890 жителей республики заболели за время так называемой «третьей волны» - с 1 июня 2021 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 человека из числа повторно заразившихся скончались. Никто из них не ставил прививку против коронавируса.

«К сожалению, многие наши граждане уверены, что если они переболели, коронавирус им уже не страшен и можно не вакцинироваться. К сожалению, это не так. Напряженность иммунитета постепенно ослабевает спустя 3-6 месяцев после перенесенной болезни, а если человек перенес ковид в легкой или бессимптомной форме, иммунитет может быть неустойчивым или не сформироваться вообще. Поэтому так важно пройти вакцинацию даже после болезни – вакцина подстегнет собственный иммунитет и защитит от повторного заболевания», - рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии, врач-инфекционист Марина Петренко (цитата по пресс-службе Минздрава УР).

Напомним, по состоянию на утро 18 октября в Удмуртии выявлено 369 новых случаев коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 52 ребенка до 14 лет и 102 человека старше 65 лет. Зафиксировано 35 смертей.

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