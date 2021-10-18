Теплоходы в столице Удмуртии отправятся на зимовку

До весны прекращается навигация теплоходов на городском пруду. Фото: Сергей Грачев

С 20 октября Парк Горького в столице Удмуртии закроется до начала зимнего периода. Кроме того, как сообщает пресс-служба «Парков Ижевска», до весны прекращается навигация теплоходов на городском пруду.

«За этот период мы провели 190 развлекательных и познавательных мероприятий в парке, из них самые крупные это — открытие сезона, летний Open Air с приглашенным гостем, фестиваль уличного искусства «ИжАрт», открытие нового фуд-корта, музыкальные вечера на Ротонде, фестиваль «Уличный движ», творческие встречи с Николаем Наумовым и Ильей Зудиным», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября на зиму закрылись аттракционы в парке Космонавтов.

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