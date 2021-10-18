Карта распространения коронавируса на 18 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 174 ижевчан. Фото: pixabay.com

369 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 18 октября. Скончались 35 человек, выздоровели 215. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 27 939 (+174 по отношению к утру 17 октября)

Можга — 2 915 (+29)

Воткинск — 2 588 (+26)

Балезинский район — 1 049 (+14)

Селтинский район — 521 (+13)

Завьяловский район — 2 419 (+13)

Глазов — 2 707 (+13)

Сарапул — 2 248 (+11)

Воткинский район — 730 (+10)

Увинский район — 1 958 (+10)

Кезский район — 375 (+9)

Якшур-Бодьинский район — 690 (+7)

Шарканский район — 914 (+7)

Глазовский район — 518 (+6)

Можгинский район — 763 (+6)

Алнашский район — 813 (+4)

Малопургинский район — 645 (+3)

Сарапульский район — 641 (+3)

Ярский район — 392 (+3)

Камбарский район — 554 (+2)

Каракулинский район — 343 (+1)

Кизнерский район — 552 (+1)

Игринский район — 1 540

Сюмсинский район — 655

Красногорский район — 553

Юкаменский район — 498

Вавожский район — 491

Дебесский район — 436

Киясовский район — 404

Граховский район — 393

Ранее мы рассказали, почему заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более тысячи жителей Удмуртии заболели коронавирусом повторно

«КамАЗ» насмерть сбил 46-летнюю женщину на трассе в Удмуртии