Карта распространения коронавируса на 18 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 174 ижевчан. Фото: pixabay.com
369 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 18 октября. Скончались 35 человек, выздоровели 215. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 27 939 (+174 по отношению к утру 17 октября)
Можга — 2 915 (+29)
Воткинск — 2 588 (+26)
Балезинский район — 1 049 (+14)
Селтинский район — 521 (+13)
Завьяловский район — 2 419 (+13)
Глазов — 2 707 (+13)
Сарапул — 2 248 (+11)
Воткинский район — 730 (+10)
Увинский район — 1 958 (+10)
Кезский район — 375 (+9)
Якшур-Бодьинский район — 690 (+7)
Шарканский район — 914 (+7)
Глазовский район — 518 (+6)
Можгинский район — 763 (+6)
Алнашский район — 813 (+4)
Малопургинский район — 645 (+3)
Сарапульский район — 641 (+3)
Ярский район — 392 (+3)
Камбарский район — 554 (+2)
Каракулинский район — 343 (+1)
Кизнерский район — 552 (+1)
Игринский район — 1 540
Сюмсинский район — 655
Красногорский район — 553
Юкаменский район — 498
Вавожский район — 491
Дебесский район — 436
Киясовский район — 404
Граховский район — 393
Ранее мы рассказали, почему заболеваемость коронавирусом в Удмуртии продолжает увеличиваться, несмотря на вакцинацию.
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