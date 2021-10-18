«Комьюнити 107.6»: как понять, подходит ли вам компания, в которой вы работаете?

Корпоративная культура или деньги? Какой мотиватор сотрудников работает лучше и почему? Фото: pixabay.com

Какие бывают ценности компании и какие ценности у людей? Что делать если мои ценности и ценности компании не совпадают? Корпоративная культура или деньги? Какой мотиватор сотрудников работает лучше и почему?

На вопросы отвечает эксперт по управлению персоналом Татьяна Абрамова в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Послушать или скачать подкаст можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Теплоходы в столице Удмуртии отправятся на зимовку

Гороскоп на неделю для ижевчан: Львам стоит пересмотреть свои детские альбомы, а Скорпионам – пойти на уступки