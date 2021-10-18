«Комьюнити 107.6»: как понять, подходит ли вам компания, в которой вы работаете?

Корпоративная культура или деньги? Какой мотиватор сотрудников работает лучше и почему? Фото: pixabay.com
Какие бывают ценности компании и какие ценности у людей? Что делать если мои ценности и ценности компании не совпадают? Корпоративная культура или деньги? Какой мотиватор сотрудников работает лучше и почему?
На вопросы отвечает эксперт по управлению персоналом Татьяна Абрамова в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».
Послушать или скачать подкаст можно по ссылке.
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