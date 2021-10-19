Гороскоп на 20 октября для ижевчан: Ракам-одиночкам придется непросто, а Львам стоит довериться своей интуиции

Что ждет ижевчан в среду? Фото: unsplash.com
ОВЕН
Стоит сделать ставку на собственные силы. Ждать помощи, по сути, неоткуда.
ТЕЛЕЦ
Пора прекращать сваливать свою вину на других. Сегодня важна максимальная честность - прежде всего, перед самим собой.
БЛИЗНЕЦЫ
Легкий расслабленный день. Для продуктивной работы он не очень подходит, но жизнь и не будет заставлять вас особо напрягаться.
РАК
Если вы не командный игрок, вам чертовски не повезло. Раки-одиночки будут страдать.
ЛЕВ
В амурных делах положитесь на свою интуицию - будете в хорошем смысле поражены результатом.
ДЕВА
Звезды советуют реже конфликтовать и чаще договариваться. В этом случае сегодня можно добиться очень и очень многого.
ВЕСЫ
Возможны значительные денежные поступления. Ситуация на личном фронте оставляет желать лучшего.
СКОРПИОН
Не откладывайте важные дела в долгий ящик. Это только кажется, что у вас много времени.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасный день, особенно в сфере карьеры. Вы узнаете много нового и получите бесценный опыт.
КОЗЕРОГ
Торопиться сегодня не стоит. День идеален для планирования и разговоров по душам.
ВОДОЛЕЙ
На работе не будет непросто, но вас может выручить способность сглаживать острые углы и находить компромиссы.
РЫБЫ
Многообещающий день. Многое зависит только от вас, но фундамент для дальнейшего роста определенно имеется.
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