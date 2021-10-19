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Общество19 октября 2021 17:28

«Комьюнити 107.6»: как расследуют криминальные дела в Удмуртии?

Очередной выпуск подкаста радио «КП - Ижевск»
Источник:kp.ru
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19 октября - День криминалистики. Фото: Сергей Грачев

19 октября - День криминалистики. Фото: Сергей Грачев

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают криминалисты. В новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск» рассказали о тонкостях работы, как современные технологии помогают оперативно поймать преступника, о самых интересных методах и случаях, а также почему они не желают для своих детей такой работы?

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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